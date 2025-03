FBI looft 10 miljoen dollar uit voor tot drugsbaron uitgegroeide olympiër

De FBI looft een beloning uit van tien miljoen dollar aan de persoon die ervoor zorgt dat de Canadees Ryan Wedding opgepakt wordt. De ex-snowboarder, die in 2002 nog meedeed aan de Olympische Winterspelen in Salt Lake City, is uitgegroeid tot een van de invloedrijkste drugsbaronnen van Noord- en Zuid-Amerika.

Naar alle waarschijnlijkheid verblijft hij in Mexico en wordt hij daar beschermd door het Mexicaanse Sinaloa-drugskartel, schrijft The Guardian. De 43-jarige Canadees handelt in cocaïne en fentanyl.

Wedding wordt naast zijn drugsactiviteiten ook gezocht voor meerdere moorden. Zo werd in 2023 in de Canadese plaats Caledon het echtpaar Jagtar Singh Sidhu (57) en Harbhajan Kaur Sidhu (55) vermoord. Hun dochter werd door 13 kogels geraakt, maar overleefde de aanslag.

Wedding zou hen - ten onrechte - verdacht hebben van de diefstal van een partij drugs.