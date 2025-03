Kabinet neemt bekritiseerde asielplannen Faber vrijwel ongewijzigd over

De bekritiseerde asielplannen van PVV-minister Faber zijn vrijwel ongewijzigd goedgekeurd door de ministerraad. De Raad van State vindt dat Fabers wetten om de asielinstroom te beperken niet goed genoeg zijn en aangepast moeten worden. Maar de ministerraad is het daar niet mee eens. Wel is er een extra "verduidelijking" geschreven over de asielplannen en er is een kleine technische aanpassing gedaan.

De twee asielplannen van PVV-minister Faber waren de afgelopen maanden in Den Haag een veelbesproken onderwerp. Voor de grootste regeringspartij PVV is de beperking van migratie zo'n belangrijk onderwerp dat het voor partijleider Wilders onacceptabel zou zijn als de plannen van zijn minister afgezwakt werden. Hij dreigde een paar keer uit het kabinet te stappen als er er aan Fabers wetten iets zou veranderen. Faber zelf zei alleen bereid te zijn een paar "punten en komma's te wijzigen."

Het probleem alleen is dat de Raad van State behoorlijk negatief is over de wetsvoorstellen van Faber. De Raad is van oudsher een belangrijk adviesorgaan van de regering en juristen kijken of een voorgestelde wet juridisch zo stevig in elkaar zit, dat die ook bij een rechter standhoudt. In dit geval wil dat zeggen dat asieladvocaten die een rechtszaak aanspannen niet op grote schaal in het gelijk worden gesteld door de rechter, omdat de wet rammelt.