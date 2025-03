Kabinet: gevangenen kunnen toch twee weken eerder vrijkomen

Staatssecretaris Coenradie wil gevangenen in het uiterste geval maximaal twee weken voor het einde van hun straf naar huis kunnen sturen. Over dat plan kreeg de PVV-bewindsvrouw vorige maand ruzie met partijleider Wilders. Ze heeft besloten om het toch door te zetten, maar alleen voor gevangenen met een gevangenisstraf tot één jaar.

Zedendelinquenten en plegers van een ernstig geweldsmisdrijf komen niet in aanmerking, benadrukt de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. En vervroegd vrijlaten zal alleen gebeuren bij hoge nood, als er echt geen plek meer is voor een andere veroordeelde. Er moet altijd worden geprobeerd om het zogenoemde 'eindverlof' zo kort mogelijk te laten duren. Liever drie dagen, zoals nu al kan, dan twee weken.

De ministerraad heeft vandaag ingestemd met de plannen van Coenradie om het nijpende cellentekort op te lossen. Die worden nu voorgelegd aan de Tweede Kamer. Toen de staatssecretaris eerder liet weten dat ze nadacht over twee weken vervroegde vrijlating, zei Wilders dat zijn fractie daar "no way" mee akkoord zou gaan. Maar ze denkt nu dat ze voldoende draagvlak heeft, ook bij de PVV.

Coenradie vindt het zelf ook een pijnlijke maatregel, maar ziet geen andere mogelijkheid. Ze denkt dat het "wellicht over een paar dagen al" nodig kan zijn gevangenen meer dan drie dagen voor het einde hun straf naar huis te sturen.

Meerpersoonscellen

Wilders wilde in plaats van vervroegde vrijlating liever een uitbreiding van het aantal meerpersoonscellen. En die komt er ook, schrijft Coenradie in haar brief aan de Tweede Kamer, maar op kleine schaal: de maatregel levert dit jaar ruim honderd cellen meer op.

De staatssecretaris vindt dat meer mensen in één cel voor onveilige situaties kunnen zorgen. "Ik sta voor mijn personeel", zei ze vanmorgen voor aanvang van de ministerraad. "Ik ga geen onverantwoorde keuzes maken, die aan die veiligheid tornen."

"Maar", voegde ze er na afloop aan toe, "zonder deze ingreep blijven politiecellen overvol en dreigen verdachten en veroordeelden willekeurig vrij te komen. Dat scenario kan en wil ik niet accepteren".

Eerder deze week lekte al een ander onderdeel van het plan uit: er wordt onderzocht of er volgend jaar een tijdelijke noodunit met zestig plekken bij de Limburgse vrouwengevangenis Ter Peel kan komen.

De staatssecretaris liet eerder weten dat het code zwart is in de gevangenissen en dat er noodmaatregelen moeten worden genomen. Er zijn de afgelopen tien jaar, toen er nog sprake was van een cellenoverschot, 26 gevangenissen en meerdere tbs-klinieken gesloten. Veel bewakers zijn iets anders gaan doen, waardoor er nu te weinig personeel is.

Maar inmiddels stijgen de criminaliteitscijfers en worden er langere straffen gegeven. En dat betekent dat "het carrouselletje niet meer draait", zei ze. "Het loopt overal vast, we moeten terug naar een oudere situatie." Er wordt onder meer gekeken of de gevangenis in Almere, die in 2019 werd gesloten, heropend kan worden.