Kosten voor gebruik elektriciteitsnet moeten omlaag, maar hoe?

Hoe werkt het nu?

Netbeheerders lenen de miljarden die nodig zijn voor het elektriciteitsnetwerk van de overheid en op de kapitaalmarkt, bijvoorbeeld van banken en pensioenfondsen. Vervolgens worden de gemaakte kosten via de netbeheerkosten op de energierekening verrekend met de gebruikers van het elektriciteitsnet; huishoudens en bedrijven.

Dit systeem stamt uit de tijd dat alle huizen met gas verwarmd werden en alle auto's op benzine of diesel reden. In de praktijk betekende dit dat er hier en daar een kabel aangelegd of vernieuwd werd en er een transformatorhuisje bijgebouwd of vervangen werd.

Maar nu er 100.000 kilometer aan elektriciteitskabels, 50.000 extra transformatorhuisjes en een compleet tweede elektriciteitsnet op zee nodig zijn, is dit systeem niet vol te houden.