Bosz voelt nog vertrouwen PSV-directie: 'Als we dit omkeren, is dat ook een prestatie'

"Ik vind wel dat we sinds een paar weken wel weer echt goed trainen. Dat zie je alleen niet aan de resultaten. Kijk, de prestatie tegen Arsenal zet ik even apart. Dat was een afgang, net zoals de eerste helft tegen Go Ahead in het bekertoernooi."

"Maar in de uitwedstrijd tegen Go Ahead (in de eredivisie, red.) vond ik onze eerste helft juist wel weer goed, totaal anders. Dus ik probeer het ook inhoudelijk te blijven benaderen. Het is nu gewoon niet goed."

Bosz voelde eerder in het seizoen aan dat het bij PSV een stuk minder vanzelf ging, hij proefde met name op de training minder toewijding. "Ik heb wel al eerder 'signaaltjes' opgepakt en daarop proberen te anticiperen, maar dat is niet gelukt. Ik heb het benoemd, maar dat lukte niet."

Geen twijfel

De 61-jarige Bosz zegt ondanks de enorme implosie van PSV niet te twijfelen aan zichzelf. "Nee, absoluut niet. Natuurlijk, winnen is veel leuker. Maar dit is ook onderdeel van mijn vak", zegt hij.

"Het is tegelijkertijd ook een enorme uitdaging. Want stel dat we hier samen wel gaan uitkomen, dan moet dat toch een geweldig gevoel geven? Dat is dan wel een andere prestatie van vorig seizoen, maar ook iets moois. Daar zijn we mee bezig."

PSV kan zich na de uitschakeling in de Champions League en het bekertoernooi volledig concentreren op de eredivisie, waarin het inmiddels een achterstand van 8 punten op koploper Ajax heeft.

"Ik ben totaal niet bezig met Ajax", benadrukt Bosz. "Wij gaan niet beter voetballen als Ajax ineens punten zou verspelen. Wij moeten zorgen dat we weer goed gaan voetballen en overwinningen bij elkaar spelen."