Gaat de Franse nucleaire paraplu heel Europa beschermen?

Polen, Litouwen en Denemarken hebben al laten weten te willen praten over hoe de Franse nucleaire afschrikking Europa kan beschermen. Dan gaat het mogelijk ook over het huisvesten van kernwapens op ander grondgebied dan in Frankrijk.

Zelfs Friedrich Merz, waarschijnlijk de volgende Duitse bondskanselier, heeft een voor Duitsland opvallende draai gemaakt. Duitsland heeft zich altijd verzet tegen Franse plannen voor nauwere Europese militaire samenwerking, met name op het gebied van nucleaire verdediging.

Maar Merz staat open voor gesprekken. "Omdat wij in Europa ook op kernwapengebied onafhankelijker moeten worden. Dat is iets wat veiligheidsexperts al jaren bespreken. Politici hebben zich er onvoldoende mee beziggehouden", zei hij vorige maand.

Het Kremlin noemde het plan gisteren zeer confronterend en beschuldigt Frankrijk ervan de spanningen te laten escaleren. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov noemt het "een bedreiging voor Rusland" en vergeleek Macron met Napoleon en Hitler.

Minder kernkoppen

Na de Tweede Wereldoorlog wilden de Fransen een afschrikkingsmacht met kernkoppen die kunnen worden afgevuurd vanaf vliegtuigen of onderzeeërs. Die raketdragende onderzeeboten bouwen ze in Cherbourg. De mensen daar zijn ervan overtuigd dat Frankrijk iets moet betekenen voor héél Europa.

"De oorlogsdreiging is in geen tijden zo groot geweest in Europa. Het is goed dat we zelf de broek gaan ophouden tegenover Poetin en Trump", zegt een jonge vrouw. Een oudere vrouw op de markt zegt: "Kernwapens zijn geen oplossing, maar volgens mij is afschrikking momenteel wel belangrijk. Wij zijn nu mogelijk dé afschrikkingsmacht van Europa."

Een Europese kernmacht zou onafhankelijk moeten opereren van de EU, is het idee. Dat kan problemen met dwarsliggers als Hongarije voorkomen. Dat Frankrijk minder kernkoppen heeft dan Rusland of de VS hoeft geen struikelblok te zijn, zegt analist Tertrais. "Het is voor Europa cruciaal dat het onder alle omstandigheden schade kan aanrichten die voor Rusland onaanvaardbaar is." Volgens de analist zijn slechts een paar honderd kernkoppen daarvoor al voldoende. Frankrijk heeft er een kleine driehonderd.

Dit zijn de nucleaire arsenalen: