Ajax-keeper Pasveer 'enkele weken' aan de kant met liesblessure

Remko Pasveer staat enkele weken aan de kant, zo meldt zijn club Ajax. De keeper heeft donderdagavond een liesblessure opgelopen Europa League-wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt.

Pasveer verliet na ruim twintig minuten spelen geëmotioneerd het veld. "Bij het inspelen van de bal voelde ik helaas direct dat het niet goed zat. Vanmiddag heb ik in het ziekenhuis een scan gehad en deze bevestigde een liesblessure", zegt de 41-jarige Pasveer.

"Hierdoor zal ik minimaal enkele weken moeten revalideren. Uiteraard ga ik er alles aan doen om zo snel mogelijk terug te keren. Hoe snel dat daadwerkelijk zal zijn, is even afwachten."

De geboren Tukker was juist net hersteld van een rugblessure toen hij gisteravond weer het doel verdedigde. Het eerste duel in de achtste finales van de Europa League eindigde in een 1-2 nederlaag tegen de Duitsers. De return is donderdag 13 maart in Frankfurt.