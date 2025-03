Zorgen over kolonie plaagmieren ter grootte van vijf voetbalvelden bij Den Haag

Een enorme kolonie plaagmieren zorgt in de Waalsdorpervlakte bij Den Haag voor verzakkingen van verharde paden en voor overlast in een kantoorgebouw. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een groot onderzoek uitgevoerd naar de superkolonie met meerdere koninginnen, die vorig jaar werd ontdekt.

De kolonie die zich gevestigd heeft in het gebied tussen Den Haag en Wassenaar, bestrijkt een gebied ter grootte van ongeveer vijf voetbalvelden. Het is de eerste kolonie plaagmieren die in een natuurgebied in Noordwest-Europa is waargenomen.

Het terrein is onderdeel van het Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide. De nesten zijn volgens de NVWA "sociaal met elkaar verbonden".

Mieren in kantoorgebouw

Op verschillende locaties in het gebied zijn paden en wegen verzakt door het graafwerk van de mieren, die normaal gesproken in Centraal-Azië leven. Op een plek moest 100 meter fietspad worden hersteld.

Medewerkers van onderzoeksinstituut TNO zien de beestjes regelmatig lopen in hun kantoorgebouw. "De kans op schade aan elektra lijkt laag te zijn, omdat de plaagmier op deze locatie geen voorkeur heeft laten zien voor elektrische apparaten", stelt de NVWA.

De schade die de plaagmier aanricht is op dit moment gering, is de belangrijkste conclusie uit het onderzoek. Maar als de kolonie in de toekomst groeit, kan ook de schade toenemen. Daarom is het belangrijk om verdere verspreiding van de soort tegen te gaan, zegt de NVWA. Bijvoorbeeld door goed op te letten bij het verplaatsen van grond, bouwmaterialen en groenafval waarin plaagmieren kunnen meeliften.

Over de gevolgen voor andere mierensoorten in het gebied is nog weinig bekend.