Grote brand treft Arnhem in het hart: 'We zijn zuinig op wat we nog hebben'

Juist in Arnhem wordt het verlies extra gevoeld. "De stad is al veel kwijtgeraakt in de Tweede Wereldoorlog. Bij Operatie Market Garden maar ook bij de bevrijding in april 1945", roept Kuiper in herinnering. "We zijn ontzettend zuinig op wat we nog hebben."

Arnhem was in september 1944 het toneel van felle gevechten tussen de Duitse bezetter en oprukkende geallieerden. Na een dagenlange strijd moesten de bevrijders de strijd om de stad opgeven en zich terugtrekken. De Jansstraat bleef goeddeels gespaard, de gevechten speelden zich vooral af bij de Rijnbrug ten zuiden van het centrum. Die bleek a bridge too far.