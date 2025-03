Podcast De Dag: scrollen door de vrouwonvriendelijke 'manosphere'

Jongens die online gamen, YouTuben, Instagrammen of Tiktokken komen gemakkelijk in de zogenoemde manosphere terecht. Een omgeving waar op subtiele en onsubtiele wijze vrouwonvriendelijke content verspreid wordt en mannen met elkaar praten over crypto, vrouwen, fit worden en snel rijk worden.

Andrew Tate is het bekendste voorbeeld, maar inmiddels zie je dit soort uitspraken op allerlei plekken opduiken - ook in Nederland. Influencers die zich richten op mannen en mannelijkheid bereiken daarnaast jongere groepen. De invloed ervan op het gedrag van jongeren wordt volgens docenten steeds meer zichtbaar.

Met Djoeke Ardon, expert gender gerelateerd geweld bij Movisie, en mediapedagoog Berber Broekstra scrollen we in de podcast door deze online wereld.

Reageren? Mail [email protected]

Presentatie en montage: Elisabeth Steinz

Redactie: Lisa Konings