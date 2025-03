Belgische begrafenisondernemer ontdekt extra been in kist

Een begrafenisondernemer in België keek gek op toen hij een lichaam klaarmaakte voor crematie. In de kist lag niet alleen het lichaam van de overledene, maar ook een extra been.

Het bleek om een lichaam te gaan dat beschikbaar was gesteld voor de wetenschap. Na onderzoek bij de Universiteit Antwerpen stuurde de universiteit het lichaam weer terug, maar voegde daar per ongeluk een extra been aan toe.

"Dat been moest eigenlijk nog gebruikt worden voor verder wetenschappelijk onderzoek. Maar het is dus per vergissing meegegeven met het stoffelijk overschot dat al was vrijgegeven", zegt woordvoerder Peter De Meyer van de universiteit tegen de VRT.

Beter opletten

"Er wordt heel respectvol omgegaan met die lichamen", zegt De Meyer. "Elk jaar wordt ook een stiltemoment georganiseerd om dankbaarheid te tonen en stil te staan bij de moeilijke beslissing die genomen werd om het lichaam te schenken aan de wetenschap."

De begrafenisondernemer ontdekte de fout op tijd, waardoor het been niet gecremeerd werd. De Meyer belooft dat de universiteit in de toekomst beter zal opletten, maar benadrukt dat een vergissing altijd mogelijk is.

Het aantal lichamen dat beschikbaar wordt gesteld aan de wetenschap voor de Universiteit Antwerpen stijgt, zegt De Meyer. "In 2022 waren het er 87, vorig jaar waren het er 116."