Visser en Geerds naar EK-finale 60m horden, Hondema evenaart Nederlands record

Nadine Visser heeft zich bij EK-indoor in Apeldoorn soeverein geplaatst voor de finale op de 60 meter horden. Visser veroverde twee jaar geleden EK-zilver en kwam in de halve eindstrijd als tweede over de streep. De finale wordt vanavond om 21.40 uur gelopen.

Bij de mannen staat ook een Nederlander in de EK-finale (21.50 uur). Job Geerds werd in een persoonlijk record van 7,54 derde in zijn halve eindstrijd.

Visser als derde naar finale

Gisteravond kwam Visser ook al zonder problemen door de series, al was ze niet helemaal tevreden met haar eerste optreden. Ze miste nog wat druk en scherpte bij zichzelf voor een vlekkeloze race. In haar halve finale werd Visser tweede achter de Zwitserse Ditaji Kambundji.

De snelste tijd van alle finalisten werd gelopen door Pia Skrzyszowska uit Polen, zij was 0.03 sneller dan Visser.