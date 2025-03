Opvallende wending: Ritsma selecteert Bosker voor ploegenachtervolging op WK

Marcel Bosker is verrassend opgeroepen voor de ploegenachtervolging bij de WK afstanden van volgende week in het Noorse Hamar, samen met Chris Huizinga en Beau Snellink.

De 28-jarige Bosker reed deze winter geen enkele wedstrijd mee op dat onderdeel, uitte zijn ongenoegen over hoe hij gepasseerd werd en heeft nu een uitnodiging gekregen van bondscoach Rintje Ritsma.

Bosker krijgt de voorkeur boven Bart Hoolwerf, Jorrit Bergsma en Joep Wennemars, die de afgelopen maanden werden opgesteld door Ritsma. Dat gebeurde omdat vaste keus Patrick Roest niet fit genoeg bleek. Telkens bleek echter dat de ideale samenstelling nog niet was gevonden.

Verklaring Ritsma

Ritsma verklaart in een persbericht zijn keuze voor Bosker. "We hebben nu van meerdere rijders een indruk gekregen in wedstrijdverband en extra data voor verzameld. Die hadden we al beschikbaar van Bosker, die eerdere jaren al veel vaker de Team Pursuit heeft gereden en zich ook goed kan aanpassen aan de slag van Beau en Chris."

"We hebben deze formatie deze week in Thialf nog een keer uitgetest en geconcludeerd dat we met Beau, Chris en Marcel in Hamar de meeste kans op een medaille hebben."