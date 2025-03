Australische oostkust zet zich schrap voor orkaan Alfred

Correspondent Australië Meike Wijers:

"Australië is een land dat bekend staat om weersextremen: droogte, bosbranden en ook tropische stormen. Maar een orkaan van deze omvang in dit deel van het land is zeer ongebruikelijk. Deskundigen wijzen op de invloed van klimaatverandering. De oceaantemperatuur is namelijk meer dan 1 graad hoger dan normaal, en een hetere oceaan leidt tot zwaardere stormen.

Al ruim een jaar lang veroorzaakt een hittegolf in de oceaan rondom Australië veel schade, zoals het massale afsterven van koraal op het Great Barrier Reef. De bevolking heeft de afgelopen dagen geluisterd naar het advies van de regering en is massaal geëvacueerd. Steden in dit gebied zijn niet gebouwd op dit soort extreem weer. Dat zal volgens deskundigen in de toekomst nodig zijn, want de verwachting is dat de temperatuur boven én onder water bovengemiddeld hoog blijft."