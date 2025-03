Koolhof keert als coach terug bij Davis Cup-team als assistent van Haarhuis

Oud-tennisser en dubbelspelspecialist Wesley Koolhof gaat aan de slag als assistent van Davis Cup-captain Paul Haarhuis. Koolhof, die eind vorig jaar na de verloren Davis Cup-finale van Nederland tegen Italië, afscheid nam van de tennissport, zal zijn nieuwe rol voor het eerst vervullen tijdens de ontmoeting met Argentinië in september.

Nederland speelt op 12 en 13 september in Groningen in de tweede kwalificatieronde voor de Davis Cup Finals tegen de Argentijnen. Plaats van handeling is Martiniplaza. Er wordt op hardcourt gespeeld.

Inzet van de ontmoeting is deelname aan de Davis Cup Finals in Bologna in november. Nederland verloor vorig jaar de finale met 2-0 van Italië.

Ander perspectief

De inmiddels 35-jarige Koolhof was jarenlang de onbetwiste dubbelspecialist in het Nederlands team. "Davis Cup is iets bijzonders en heeft tijdens mijn actieve carrière veel voor mij betekend", aldus Koolhof.

"Ik kijk ernaar uit om nu vanuit een ander perspectief een bijdrage te leveren aan het Nederlands tennis."