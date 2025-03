Tiener overleden na val bij opruimen carnavalswagen in Raamsdonk

Tijdens het afbreken van een carnavalswagen in Raamsdonk is gisteravond een tiener uit een hoogwerker gevallen. Hij werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar overleefde het niet.

Een andere jongen viel ook uit de hoogwerker. Het is onbekend of en hoe hij gewond is, zegt een woordvoerder van de politie. Ze wilde verder niets zeggen over de identiteit van de jongens.

Het tweetal was bezig met het afbreken van een praalwagen van carnavalsvereniging Goei Geknoei, schrijft Omroep Brabant. De vereniging deed mee aan optochten in de Brabantse plaatsen Raamsdonk en Raamsdonksveer.

'Niet te bevatten'

"Dit is niet in woorden te vatten", zegt voorzitter Stefan van Strien van Stichting Raamsdonkse Karnaval. Het nieuws kwam hard bij hem aan. "Je zit nog in de roes van carnaval, dat zo mooi verlopen is, en dan hoor je dit. Bizar."

Dorpsgenoten willen graag een stille tocht organiseren, weet Van Strien. "Maar we willen eerst naar de wensen van de familie luisteren. Het moet met respect voor hen, dus we wachten nog even af."

De politie zegt dat er sprake is van een noodlottig ongeval en doet geen verder onderzoek naar het incident.