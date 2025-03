Favoriet Klaver naar halve finales 400 meter, ook Peeters, Phijffers en Klein Ikkink door

Met een nog kleiner verschil werd Klein Ikkink derde in zijn serie. In de laatste meters werd hij geklopt door Markel Fernandez uit Spanje. Het verschil bedroeg één honderdste. Die derde plek was niet genoeg voor rechtstreeks plaatsing, maar zijn tijd bleek voldoende voor een plek in de halve eindstrijd.

Jonas Phijffers werd tweede in zijn serie en wist meteen dat hij een ronde verder is. De halve finales op de 400 meter worden vanavond vanaf 19.55 uur gelopen. De finales zijn zaterdag om 21.40 uur (mannen) en 21.50 uur (vrouwen).

Saalberg en Omalla uitgeschakeld

Bij de vrouwen strandde Eveline Saalberg in de series. Ze verving Myrthe van der Schoot, die aanvankelijk zou lopen, maar donderdag geblesseerd raakte in de training.

Saalberg maakte gisteravond onderdeel uit van de gouden estafetteploeg op de 4x400 meter voor gemengde teams. Ze kwam er in haar serie simpelweg niet aan te pas. Saalberg lag bij het ingaan van de laatste ronde op plaats vijf en wist niet meer op te schuiven.