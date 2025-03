7/3 in Nieuwsuur: PVV en BBB verrast door miljarden voor Oekraïne • Schuilen onder Franse kernwapenparaplu? • Jongeren VVD, NSC, BBB over coalitie

PVV en BBB verrast door 3,5 miljard voor Oekraïne

Vicepremiers Fleur Agema (PVV) en Mona Keijzer (BBB) waren er naar eigen zeggen niet van op de hoogte dat premier Dick Schoof 3,5 miljard euro ging toezeggen aan Oekraïne. Dat deed hij woensdag, tijdens een debat in de Tweede Kamer. "Die toezegging kwam voor ons uit de lucht vallen", zei Agema voor het begin van de ministerraad. "We gaan hier een stevig gesprek over hebben met elkaar." Beide ministers vinden dat de financiële steun aan Oekraïne onderdeel moet zijn van de onderhandelingen rond de Voorjaarsnota. Vanavond het laatste nieuws uit Den Haag door Nynke de Zoeten.