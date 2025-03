7/3 in Nieuwsuur: De asielwetten van Faber • Schuilen onder Franse kernwapenparaplu? • Jongeren VVD, NSC, BBB over coalitie

Kan Europa schuilen onder Franse kernwapenparaplu?

Wat als de Verenigde Staten Europa niet langer wil verdedigen en ook de Amerikaanse nucleaire paraplu wegvalt? Op dit moment hebben drie NAVO-landen een kernwapenarsenaal: de VS, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Kunnen Frankrijk en het VK met hun nucleaire arsenaal hun Europese bondgenoten verdedigen en Rusland afschrikken? Daarover wil Frankrijk met Europa in discussie. Een reportage uit Cherbourg in serie: 'De Nieuwe Tijd'.