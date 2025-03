Weer vogelgriep in Sint-Gillis-Waas bij Nederlandse grens

In de Belgische gemeente Sint-Gillis-Waas, vlakbij Hulst in Nederland, is vogelgriep vastgesteld op een vleeskuikenbedrijf. In dezelfde gemeente werd op 18 februari al vogelgriep geconstateerd bij een leghennenbedrijf. En deze week werd bekend dat twee katten in Sint-Gillis-Waas besmet waren met vogelgriep, mogelijk door het drinken van besmet water.

Alle dieren van het vleeskuikenbedrijf worden geruimd om verdere besmetting te voorkomen. Binnen een zone van 10 kilometer rond het bedrijf moet alle pluimvee afgeschermd worden.

Ook geldt er een vervoersverbod voor pluimvee en eieren. Onder het vervoersverbod valt ook een klein deel van Nederland, waar één pluimveebedrijf ligt.

Landelijke ophokplicht

Sinds 20 november 2024 geldt in Nederland een landelijke ophok- en afschermplicht voor pluimveebedrijven en voor bedrijven met eenden en ganzen. Hobbydieren moeten worden afgeschermd.

De maatregel werd ingesteld nadat het vogelgriepvirus was aangetroffen op een biologische kippenboerderij in Putten op de Veluwe en bij een bedrijf in Kleef, in Duitsland vlak bij de Nederlandse grens. De uitbraak in Putten was de eerste in Nederland in bijna een jaar.

Sindsdien duikt de voor vogels zeer besmettelijke ziekte her en der op. Zo werd het virus deze week nog vastgesteld bij de kadavers van drie torenvalken die waren gevonden bij de Friese waddenkust.

Besmettingen ook in de zomer

De vogelgriep wordt vaak overgebracht door trekvogels, die er in sommige perioden massaal aan sterven. In het verleden was er altijd een piek in de winter, maar sinds 2022 komen er ook geregeld besmettingen in de zomer voor.

Mensen kunnen besmet raken als ze in contact komen met zieke vogels of kadavers, maar dit gebeurt niet vaak. Sinds de jaren 90, toen de ziekte voor het eerst opdook, zijn er wereldwijd zo'n duizend gevallen gemeld.

De helft van de besmette mensen is overleden. Ook zoogdieren raken besmet, en dit gebeurt in toenemende mate. Mensen kunnen besmet raken, maar kunnen het virus nog niet aan elkaar overdragen. Door veranderingen in het virus kan dit echter veranderen.

Al geruimde tijd wordt gevreesd dat het vogelgriepvirus op enig moment zal leiden tot een wereldwijde pandemie onder mensen. Virologen waarschuwen dat overheden het probleem niet serieus genoeg nemen en niet zijn voorbereid op een pandemie met onvoorspelbare gevolgen.