Paralympisch kampioene op de 200 meter Alkemade stopt: 'Ik heb alles gegeven'

De atlete, die in het bezit is van de wereldrecords op de 100 en 200 meter in de T64-klasse en bij de Spelen in Tokio ook al brons veroverde op de 200 meter, geeft aan dat ze wellicht in een andere tak van sport een comeback zal maken, al heeft ze daar geen concrete plannen voor.

"Op dit moment loop ik harder voor de nieuwe generatie. Voor de toekomst", vertelt Alkemade, die met haar man een stichting heeft opgezet om jonge para-atleten te begeleiden.

"Wat zou het mooi zijn om een organisatie neer te zetten waarbij er een brug wordt gebouwd tussen de breedtesport en topsport. Dat ik in 2028 in Los Angeles in het stadion kijk naar degene die het podium heeft gehaald met behulp van onze organisatie."