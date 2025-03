Gemeenten willen kwetsbare jongeren basisinkomen geven, maar botsen met de wet

Steeds meer gemeenten willen meedoen aan een proef om kwetsbare jongeren een jaar lang een basisinkomen te geven. Ze willen bijvoorbeeld jongeren die dak- of thuisloos dreigen te raken, helpen om hun leven weer op de rit te krijgen.

Maar het initiatief, dat afkomstig is van stichting het Bouwdepot, is volgens staatssecretaris Jurgen Nobel van Participatie en Integratie in strijd met de Participatiewet, waarin regels staan over bijverdiensten. Hij roept gemeenten op "zich met klem aan de wet te houden".

In Hilversum stemde de gemeenteraad deze week voor het initiatief. "We zien hoe succesvol dit project is, ik geloof erin", zegt wethouder Gerben van Voorden. Tijdens het project werken jongeren ook aan zelf gestelde doelen als het halen van een rijbewijs of opleiding, aflossen van schulden en het vinden van een woonruimte.

De aanpak zou in strijd met de wet zijn omdat mensen die onder de Participatiewet vallen niet zomaar mogen bijverdienen. Volgens het Bouwdepot is bijverdienen juist een cruciaal onderdeel van de proef. "Het geld dat deze jongeren krijgen, is om in basisbehoeften te voorzien. Werkervaring opdoen en kunnen terugvallen op een financiële basis als het tegenzit, helpt jongeren met oefenen op de arbeidsmarkt", zegt directeur Marleen van der Kolk.