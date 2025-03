Hevige gevechten in Syrisch kustgebied met Assad-aanhangers

In het kustgebied in het noordwesten van Syrië zijn hevige gevechten uitgebroken tussen aanhangers van de verdreven president Assad, islamitische strijders en regeringstroepen. Daarbij zijn meer dan zeventig doden gevallen, zegt het in Londen gevestigde Syrische Observatorium voor de Mensenrechten.

In de kuststeden Latakia en Tartus is een avondklok ingesteld; mensen zijn opgeroepen binnen te blijven.

Er zijn duizenden militairen naar het gebied gestuurd om de situatie onder controle te krijgen. Assad-aanhangers zouden delen van de regio in handen hebben, zoals de kustplaats Qardaha, waar Assad werd geboren.

Aleppo en Homs

De gevechten strekken zich uit over een groot gebied. Ook in de grote steden Aleppo en Homs, in het binnenland, zijn er gevechten, en uit het zuiden van Syrië worden confrontaties gemeld met gewapende druzen.

De berichten zijn moeilijk te verifiëren, omdat er geen onafhankelijke journalisten in het gebied zijn.