Bommenwerper Hiroshima te 'Gay' voor Trumps Pentagon

Een foto van de bommenwerper die op 6 augustus 1945 de atoombom afwierp boven Hiroshima is een van de tienduizenden afbeeldingen die het Pentagon offline wil halen nu diversiteitsprogramma's worden geschrapt. De naam van het vliegtuig lijkt daar de oorzaak van: de Enola Gay kwam klaarblijkelijk per ongeluk in beeld bij de opschoningsactie vanwege de zoekterm die werd gebruikt. 'Gay' betekent in het Engels onder meer homoseksueel.

Onmiddellijk na zijn aantreden kondigde president Trump aan dat hij een eind zou maken aan alle diversiteitsprogramma's die de integratie van minderheden in de strijdkrachten bevorderen. Zo schrapte hij trainingsprogramma's, wil hij af van transgender militairen en ontsloeg hij de hoogste militair, een zwarte generaal van wie defensieminister Hegseth zich had openlijk had afgevraagd of hij om zijn huidskleur was gepromoveerd.

Het Pentagon ging daarnaast alle online uitingen langs om verwijzingen naar inclusiviteit te schrappen. Persbureau AP kreeg een lijst van 26.000 afbeeldingen in handen die daarbij verwijderd moeten worden. Minister Hegesth van Defensie heeft alle legeronderdelen tot woensdag gegeven om suggesties te doen. Sommige zijn al daadwerkelijk offline gehaald.

Pride en Black History Month

Onder de afbeeldingen die moeten verdwijnen zijn veel voor de hand liggende doelwitten, zoals vieringen van Black History Month en de Gay Pride of de prestaties van vrouwelijke militairen. Zo is een foto geselecteerd van Jeannie Leavitt, de eerste vrouwelijke straaljagerpiloot, en generaal Marcelite Harris, de eerste zwarte vrouw in die rang.