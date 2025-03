Verkeer rond Parijs verstoord door vondst oorlogsbom

Het auto- en treinverkeer aan de noordkant van Parijs is verstoord na de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom werd vannacht aangetroffen tijdens werkzaamheden in de gemeente Saint-Denis, op zo'n 2,5 kilometer van Gare du Nord.

Specialisten zijn sinds 06.00 uur vanochtend aan het werk om de bom onschadelijk te maken. De minister van Transport Philippe Tabarot zegt op het Franse radiostation Sud Radio dat het verkeer "de hele dag ernstig verstoord" zal zijn. Alle Eurostar-treinen die van en naar Parijs zouden gaan, zijn geannuleerd. Reizigers krijgen het advies om hun reis te verzetten naar een andere dag.

Ook zijn een deel van de rondweg van Parijs en een deel van de A1 afgesloten vanwege de ontmanteling van de bom.

Evacuaties Saint-Denis

Gare du Nord had volgens de laatste cijfers uit 2023 bijna 227 miljoen reizigers, waarmee het verreweg het drukste station van Frankrijk is. Er vertrekken en arriveren naast Franse treinen ook veel hogesnelheidstreinen uit België, Duitsland, Engeland en Nederland zoals de Eurostar.

In Saint-Denis, waar de bom werd ontdekt, zijn mensen geëvacueerd in een straal van 500 meter rond de vindplaats. Het gaat alleen om de ongeveer 200 bewoners van huizen die uitkijken op het terrein waar de bom werd gevonden. Andere mensen in het ontruimingsgebied moeten binnen blijven tijdens het onschadelijk maken van de bom.