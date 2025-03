Treinverkeer Gare du Nord verstoord door bom uit Tweede Wereldoorlog

Het verkeer op treinstation Gare du Nord in Parijs is ernstig verstoord na de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom werd vannacht aangetroffen in de gemeente Saint-Denis, op zo'n 2,5 kilometer van Gare du Nord.

Specialisten zijn sinds 06.00 uur vanochtend aan het werk om de bom onschadelijk te maken. Pas als dat is gelukt, kan het treinverkeer volgens de Franse spoorwegmaatschappij SNCF helemaal worden hervat. Op dit moment rijden er geen TGV's en Eurostar-treinen vanaf Gare du Nord.

Gare du Nord is met zo'n 300 miljoen reizigers per jaar het drukste station van Frankrijk. Er vertrekken en arriveren naast Franse treinen ook veel hogesnelheidstreinen uit België, Duitsland, Engeland en Nederland zoals de Eurostar.

