Afgezette president Zuid-Korea mag gevangenis verlaten

Een Zuid-Koreaanse rechtbank heeft besloten dat de afgezette president Yoon Suk-yeol zijn proces in vrijheid mag afwachten. Als aanklagers geen bezwaar aantekenen tegen het besluit komt hij snel vrij.

Yoon werd half januari opgepakt wegens hoogverraad. Hij had in december geprobeerd het parlement buitenspel te zetten door de staat van beleg af te kondigen. De volksvertegenwoordiging, geleid door de oppositie, zou volgens hem het regeringsbeleid te veel dwarsbomen en sympathiseren met aartsvijand Noord-Korea.

Felle betogingen en politiek protest dwongen Yoon enkele uren later alweer het bevel in te trekken. Het parlement zette hem in de dagen erna op non-actief. Het Constitutioneel Hof moet later dit jaar bepalen of hij definitief kan worden afgezet.

Strafzaak

Ondertussen begonnen aanklagers ook een strafzaak tegen de president, omdat het uitroepen van de staat van beleg gelijk zou staan aan een machtsgreep. Als Yoon daaraan schuldig wordt bevonden, kan hij levenslang of zelfs de doodstraf krijgen, al wordt die nauwelijks meer uitgevoerd in het land.

Door de onrust is Zuid-Korea verdeeld in twee kampen. Veel Zuid-Koreanen steunen het verzet tegen Yoons machtspolitiek, maar hij heeft ook nog altijd een grote achterban. Pogingen hem te arresteren werden bijvoorbeeld enige tijd gehinderd door aanhangers die het werk van de politie onmogelijk maakten.