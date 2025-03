Bol bezorgt thuis-EK gouden start, maar 'overdonderend lawaai' niet makkelijk

Zondagavond komt Bol het feestje ook weer afsluiten, met het vrouwenkwartet op de 4x400 meter estafette. In de tussentijd proberen nog tientallen Nederlanders het beste uit zichzelf te halen op het 'thuis-EK'.

De omgeving is vertrouwd, het publiek in de uitverkochte hal bijna volledig op de hand van de Nederlandse atleten. Maar makkelijk is dat niet. Juist niet, denken sommige van hen.

"In de halve finales en, hopelijk, finale moet ik scherper zijn", zei Visser over de races die haar vrijdag wachten. Ze wil snel leren omgaan met het enthousiasme. Op vrijdag is er geen ruimte voor afleiding. "Misschien moet ik wel meer zenuwen hebben, dan zit ik er beter in. Gelukkig ga ik morgen echt wel druk voelen."

Thuisnadeel

Bestaat er dan zoiets als thuisnadeel, in plaats van thuisvoordeel? Van Hellemondt vond het lastig. Hij weet dat hij beter kan dan de zevende plaats (7,85 seconden) in zijn serie op de hordensprint. "Ik moet hier van leren. Hoe scherp en gefocust je de baan ook opkomt, het is niet normaal wat je dan hoort. Daarom ben ik wel blij dat ik hier heb kunnen lopen, dit neem ik mee naar volgende toernooien."

Amels zag het nadeel niet zo. Hij is een showman en genoot van de sfeer, zelfs nadat hij er niet in was geslaagd zich te plaatsen voor de hoogspringfinale.

"Als hoogspringer ben je ook een beetje artiest, ik houd er wel van om het publiek mee te krijgen", zei de titelhouder, die de EK zo ongeveer mocht openen met de kwalificaties hoogspringen.