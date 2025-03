Vollering versus Van der Breggen, strijd waarin de één alles van de ander weet?

Op de grindwegen van Toscane zie je zaterdag een opmerkelijk wielergevecht. Een duel tussen twee Nederlandse rensters die afgelopen jaar nog renster en ploegleider in dezelfde ploeg waren. In Strade Bianche fietsen ze weer tégen elkaar. Demi Vollering versus Anna van der Breggen is een strijd waarin de een 'alles' weet van de ander. En andersom misschien ook wel. Maar wát weet je dan precies? En wat heb je eraan op de fiets?

Van der Breggen stopte in 2021 met fietsen bij SD Worx-Protime en begon daar in 2022 als ploegleider, met Vollering onder zich als een van de toprensters. Totdat Vollering deze winter naar FDJ overstapte en Van der Breggen bij SD Worx haar comeback maakte in het peloton.

Ontelbare koersen en trainingsdagen werkten ze samen. "Dan weet je veel", zegt meervoudig wereldkampioen Annemiek van Vleuten, die met en tegen Vollering en Van der Breggen koerste.

Geen hartslag of gedronken bidon blijft voor ploegen tegenwoordig meer onopgemerkt. Tot in de kleinste details houden topteams in de gaten hoe hun wielrenners trainen, eten, slapen en hoe ze zich voelen.

Getrapte wattages

Uit allerlei opgeslagen data leest de ploegleiding zo af tot welke prestaties een renster in staat zou moeten zijn. Getrapte wattages zeggen veel over de kracht in de benen van een renster. Handig om te weten van je concurrent. "Anna weet precies welke wattages Demi hoe lang in het laatste uur van de wedstrijd kon wegtrappen", denkt Van Vleuten. "Dan weet Anna hoe ver zij van het niveau van Demi vandaan zat."

Keihard trainen om dan maar dezelfde kracht te kunnen leveren, lijkt misschien het antwoord. Maar zo eenvoudig is het niet, zegt sportarts en performance coach Guido Vroemen. "Je moet het maar kúnnen. Als één minuut 500 watt trappen of vijf minuten 350 watt trappen buiten jouw bereik ligt, red je het nooit."

"Dat is de kritiek op wattagemeters in de koers: het wordt te computergestuurd. Ga dit maar trappen, dan win je wel. Zo werkt het niet", zegt Van Vleuten. "Maar het kan wel een motivatie zijn voor Van der Breggen."