Opnieuw problemen bij test ruimtevaartuig SpaceX-Starship, deel raket valt uiteen

Voor de tweede keer op rij is een test met SpaceX-ruimtevaartuig Starship deels mislukt.

De 123 meter hoge raket, die bestaat uit twee trappen, werd gelanceerd vanuit Texas. Het onderste deel, de zogenoemde booster, werd succesvol losgekoppeld van het bovenste deel. Dat onderste deel keerde kort na de lancering terug naar het lanceerplatform in Texas en werd daar 'opgevangen'.

Met de tweede trap ging het echter mis. Die bereikte een hoogte van bijna 150 kilometer toen problemen ontstonden. Na ongeveer tien minuten ging het contact verloren met het ruimtevaartuig dat oncontroleerbaar begon te tollen en uiteenviel.

Nepsatellieten

De vlucht had eigenlijk een uur moeten duren en het tweede deel van de raket had gecontroleerd in zee terecht moeten komen. Aan boord waren vier nepsatellieten, die in de ruimte hadden moeten worden uitgezet.

Het was niet meteen duidelijk waar de brokstukken zijn neergekomen, maar op sociale media circuleren beelden van brandend puin boven Florida. Vanwege de vallende brokstukken werden vluchten op Orlando International Airport korte tijd aan de grond gehouden.

Lekkende brandstof

In januari ging een test met Starship ook al niet volgens plan. Ook toen werd contact met het ruimtevaartuig verloren en spatte de tweede trap van de raket uiteen. Onderzoek naar wat er precies gebeurde bij die lancering loopt nog, maar het is al duidelijk dat lekkende brandstof een reeks branden veroorzaakte die de motoren van het ruimtevaartuig uitschakelden. Hierdoor trad het zelfvernietigingssysteem aan boord in werking.

Het is de bedoeling dat de Starships uiteindelijk ook met bemanning gaan vliegen. NASA wil met de Starships later dit decennium astronauten op de maan laten landen. Het grote doel van SpaceX-oprichter Elon Musk is om zijn raketten uiteindelijk Mars te laten bereiken.