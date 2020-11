'Onwijs blije' De Jong verslaat Wijfje en wint opnieuw NK allround

Antoinette de Jong juicht na het winnen van de NK allround - ANP

Antoinette de Jong is voor de derde keer in haar schaatscarrière Nederlands kampioene allround geworden. In Heerenveen eindigde de titelverdedigster als derde op de afsluitende 5.000 meter, maar behield wel de leiding in het klassement. De Jong kwam na drie afstanden aan de leiding, nadat Jorien ter Mors zich had afgemeld voor de laatste afstand. Ter Mors werd vorig jaar tweede op de NK sprint en staat ook volgend weekend op de startlijst van dat toernooi. Ze besloot daarom de 5.000 meter niet te rijden. Ter Mors ging na de eerste dag van de NK allround aan kop. Ze won de 500 meter, eindigde als vijfde op de 3.000 meter en hoopte op de 1.500 meter haar voorsprong uit te bouwen. Dat lukte niet, omdat De Jong, die op de eerste dag twee keer tweede werd, een ijzersterke 1.500 meter reed. Ze versloeg Ter Mors in een rechtstreeks duel: 1.55,61 om 1.55,63.

Na de afmelding van Ter Mors ging de strijd om de nationale titel tussen De Jong en Melissa Wijfje. Wijfje, die zaterdag de 3.000 meter op haar naam schreef, de vijfde tijd noteerde op de 500 meter en derde werd op de 1.500 meter, moest 5,08 seconden goedmaken. In de laatste rit van de 5.000 reden Wijfje en De Jong tegen elkaar, maar Wijfje kwam niet in de buurt. Vanaf de start domineerde De Jong de race en na 3.000 meter had De Jong haar derde titel al veiliggesteld. Wijfje veroverde, net als bij de vorige NK allround, het zilver. "Ik ben echt onwijs blij", vertelde De Jong na afloop. "Er viel een last van mijn schouders, want je bouwt zoveel spanning op. Ik hield gelukkig mijn rust en dit was een goede dag voor mij. Ik heb het gewoon geflikt, daar ben ik echt onwijs trots op."

De 5.000 meter werd gewonnen door Reina Anema, die dankzij haar overwinning verrassend de bronzen medaille veroverde. De Jong verdient naast de nationale titel ook een startbewijs voor de EK allround, die in het weekend van 16 en 17 januari 2021 op het programma staan in Heerenveen. Afmelding Ter Mors De Jong vond het wel jammer dat Ter Mors zich had afgemeld voor de laatste afstand. "Je gaat toch kapot op de 5.000 meter. En als je eerste staat in het klassement is het echt jammer. We hadden er een mooie race van kunnen maken, iedereen gaat toch kapot." "Het was sowieso mijn intentie om een goed trainingsweekend te rijden", vertelde Ter Mors over haar afmelding. "Als ik veel voorsprong had gehad, dan had ik natuurlijk wel gereden. Maar met deze voorsprong ga ik niet winnen en dan moet ik een slimme keuze maken."

