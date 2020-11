De Jong deelt tik uit op NK allround, Ter Mors trekt zich terug voor 5.000 meter

Antoinette de Jong is de slotdag van de Daikin NK allround in Heerenveen uitstekend begonnen. De titelverdedigster versloeg in een rechtstreeks duel op de 1.500 meter haar grote concurrente Jorien ter Mors: 1.55,61 om 1.55,63.

Na afloop van de derde afstand besloot Ter Mors zich af te melden voor de afsluitende 5.000 meter, een afstand die ze pas één keer in haar schaatscarrière reed. Ze werd vorig jaar tweede op de NK sprint en staat ook volgend weekend op de startlijst van dat toernooi.

"Het was sowieso mijn intentie om een goed trainingsweekend te rijden", vertelde Ter Mors over haar afmelding. "Als ik veel voorsprong had gehad, dan had ik natuurlijk wel gereden. Maar, met deze voorsprong ga ik niet winnen en dan moet ik een slimme keuze maken."