De Jong deelt tik uit op NK allround, Ter Mors trekt zich terug voor 5.000 meter

De Jong had een achterstand van 2,86 seconden op Ter Mors, maar gaat nu aan de leiding. Het verschil met Melissa Wijfje, die zaterdag de 3.000 meter op haar naam schreef, de vijfde tijd noteerde op de 500 meter en derde werd op de 1.500 meter, is 5,08 seconden.

Antoinette de Jong is de slotdag van de Daikin NK allround in Heerenveen uitstekend begonnen. De titelverdedigster versloeg in een rechtstreeks duel op de 1.500 meter haar grote concurrente Jorien ter Mors: 1.55,61 om 1.55,63.

Ook Irene Schouten , die drie weken geleden de nationale titels won op de 3.000 en 5.000 meter, is niet van de partij. Ze heeft last van een spierblessure.

De Nederlands kampioene verdient naast de nationale titel ook een startbewijs voor de EK allround , die in het weekend van 16 en 17 januari 2021 op het programma staan in Heerenveen.

De Daikin NK allround worden zaterdag en zondag gereden op het ijs van Thialf in Heerenveen. De NOS volgt het tweede nationale toernooi van het schaatsseizoen op de voet in de uitzending van Studio Sport op NPO 1.

Het schaatsen is ook rechtstreeks te volgen via een livestream op NOS.nl, in de NOS-app en via NPO Radio 1.