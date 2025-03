Brand in centrum Arnhem nu helemaal uit, eerder in nacht NL-Alert verstuurd

De grote brand die woedde in het centrum van Arnhem is volledig geblust, meldt Veiligheidsregio Gelderland-Midden. Vanwege instortingsgevaar konden brandweerlieden lange tijd uitsluitend het vuur van buiten bestrijden, maar in de nacht van donderdag op vrijdag lukte het toch om een pand binnen te gaan.

Hoewel de brand gistermiddag al was beperkt en teruggebracht, was die nog niet uit. Bovenin het dak van een van de panden in de Jansstraat zat een brandhaard. "We hebben de brand eerder nooit helemaal kunnen uitmaken", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

"Er zitten heel veel oude balken en als er zuurstof bijkomt, gaat het weer heel snel in brand. Dan kun je er wel van buiten water op blijven gooien, maar als je niet tot de kern komt, wordt het moeilijk."

Hoogwerker

Doordat de rookontwikkeling ook weer toenam, werd rond 00.30 uur een nieuwe NL-Alert gestuurd voor het gebied rond de binnenstad. Rond 02.30 uur slaagde de brandweer er toch in om een pand te betreden nadat een bouwkundige het veilig genoeg had geacht om naar binnen te gaan. Daarmee kon de brandweer gerichter blussen en rond 03.20 uur was de brand uit.

Een hoogwerker en een tankautospuit staan nog wel in de buurt van waar de brand woedde, zodat kan worden ingegrepen als de brand toch weer ergens oplaait.

Nu de brand uit is, kan in de loop van de morgen beter worden gekeken naar de exacte schade. Het pand waar de brand begon is verwoest. Volgens de veiligheidsregio zijn in ieder geval de gevels van de andere panden waar de brand woedde wel gered.