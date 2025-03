Schoof vindt dat EU eenheid uitstraalt over Oekraïne ondanks weigering Orbán

Premier Schoof noemt het Europese topoverleg dat hij gisteren in Brussel voerde "constructief" en vindt dat de EU eenheid uitstraalt, ookal ging Hongarije als enige land niet akkoord met extra Europese steun voor Oekraïne.

De Hongaarse president is een bondgenoot van Rusland en had van tevoren al gedreigd niet akkoord te gaan met extra steun aan Oekraïne. De 26 andere landen besloten daarop om uiteindelijk zonder Hongarije akkoord te gaan. "Orbán heeft een andere opvatting over hoe we tot vrede kunnen komen", zegt Schoof. "Dat mag."

'Nauwelijks discussie geweest'

Volgens hem is er nauwelijks discussie geweest om de Hongaarse leider op andere gedachten te brengen. Schoof bestrijdt dat hiermee de boodschap is dat Europese eenheid over Oekraïne niet belangrijk is. "Het zijn nog altijd 26 lidstaten die akkoord gingen, dus binnen Europa is een grote mate van eenheid."

Over een Europees pakket van zeker 800 miljard euro dat de komende vier jaar wordt vrijgemaakt voor Europese defensie waren wel alle landen het eens. Hiervoor worden de normale begrotingsregels buitenspel gezet voor extra investeringen in defensie.

'Versoepeling regels niet nodig'

Schoof zei in het overleg erop gehamerd te hebben "dat er niet wordt gesjoemeld met begrotingsregels". Voor het Europese pakket hoeven regels niet versoepeld te worden, zegt de premier. "Binnen de bestaande begroting is het mogelijk om bepaalde uitzonderingen te maken."

Schoof stelt dat het hier nog niet om een concreet Europees plan gaat, maar "over contouren". "Die worden nu met spoed uitgewerkt, daar komen voorstellen uit en die voorstellen bespreken we in de Kamer."