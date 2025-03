Farioli ziet Pasveer uitvallen tegen Eintracht: 'Vrees hem even te moeten missen'

Een wedstrijd die niet verloren had hoeven worden, vindt Jorrel Hato, terugkijkend op zijn honderdste officiële duel voor Ajax. De Amsterdammers gingen niettemin met 2-1 onderuit tegen Eintracht Frankfurt in de achtste finales van de Europa League. In de eigen Johan Cruijff Arena nog wel.

"Zij hebben in de eerste helft misschien wel de grootste kans gehad", aldus de verdediger een dag voor zijn negentiende verjaardag. "Maar in de tweede helft hebben ze, los van die goal, weinig gecreëerd en wij wel, met op het eind nog een grote kans voor Konadu."