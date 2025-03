Sterke tweede run helpt skeletonster Bos aan eerste plaats in WK-tussenklassement

Kimberley Bos staat na de eerste dag van het wereldkampioenschap skeleton in Lake Placid op de eerste plaats. Vrijdag kan ze in de derde en vierde run op jacht naar haar eerste WK-goud.

De 31-jarige Nederlandse moest na haar eerste run met een tijd van 55,63 alleen de Belgische Kim Meylemans en de Amerikaanse Mystique Ro voor zich dulden. Dankzij een sterke tweede run (tweede achter de Chinese Zhao Dan in 55,24) klom ze op de lastige baan naar de eerste plaats in de tussenstand.

Bronzen medaille

Bos pakte een maand geleden brons bij het Europees kampioenschap, waarmee ze de bij de wereldbekerwedstrijd in Sigulda ingezette opgaande lijn doortrok. Haar winst in Letland, de enige podiumplek dit wereldbekerseizoen, leverde haar uiteindelijk de tweede plek op in de eindstand, achter de Oostenrijkse Janine Flock, die ook Europees kampioen werd.