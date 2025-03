Maanlander Athena geland, maar 'vermoedelijk niet rechtop'

De commerciële maanlander Athena is aangekomen op de maan, maar onduidelijk is of alle systemen werken. Het lijkt erop dat het ruimtevaartuig niet rechtop staat. De exacte positie is nog onduidelijk.

Na het geplande tijdstip van landen vanavond was niet meteen duidelijk of de landing was gelukt. Zo'n tien minuten later kwam voorzichtig de bevestiging dat verschillende systemen leken te werken. De Athena, van het commerciële ruimtevaartbedrijf Intuitive Machines, leek intact, de zonnepanelen werkten en er kwamen data door. Maar op een persconferentie kort na de landing zei de chef van het bedrijf dat het erop lijkt dat de Athena "niet in de goede positie" ligt.

De Athena werd vorige week gelanceerd en na 7 dagen en 17 uur kwam het voertuig aan op het maanoppervlak. De plek waar de Athena moest landen, ligt dicht bij de zuidpool van de maan. Dat gebied is een stuk ruiger dan de plekken waar maanlanders meestal op mikken. Wetenschappers denken dat de kans hier groter is om water aan te treffen.

Odysseus omgevallen

Het is de tweede keer dat Intuitive Machines een maanlander op de maan zet. Een jaar geleden werd de Odysseus gelanceerd, de eerste commerciële maanlander die de maan bereikte. Ook toen was er eerst even geen contact na de landing. Later bleek dat de lander was omgevallen bij aankomst op de maan.

Door de val waren de zonnecollectoren niet op de zon gericht en werkte een deel van de antennes niet. De Odysseus kon maar beperkt data doorsturen en werd na een week uitgeschakeld.

Het is de bedoeling dat de Athena gedurende tien dagen gegevens verzamelt over het landschap en de bodem van de maan, en zoekt naar grondstoffen en water. Aan boord van het onbemande ruimtevaartuig zijn onder meer een ijsboor, een drone en twee 'rovers': wagentjes die over het maanoppervlak kunnen rijden. In hoeverre de Athena nog kan doen waarvoor ze kwam, moet nog blijken.

Blue Ghost

Eerder deze week kwam al een andere commerciële maanlander aan op de maan. De Blue Ghost had een volledig succesvolle landing en verzamelt nu gegevens uit het gebied Mare Crisium (de Zee der Crises). Ook had de Blue Ghost een 'ruimtemuseum' bij zich: een schijfje met 47 kunstwerken erop om achter te laten op de maan.

Meerdere commerciële bedrijven werken samen met NASA aan missies om de maan zo veel mogelijk te verkennen. NASA wil in 2027 mensen op de maan zetten.