Darter Van Gerwen blijft zoekende; weer geen finaleplek in Premier League

Daarna wachtte het jonge fenomeen Luke Littler, de regerend wereldkampioen en afgelopen weekend overtuigend winnaar van de UK Open door in de finale met 11-2 van James Wade te winnen. Tegen Littler, die in de eerste ronde ternauwernood Chris Dobey met 6-5 had verslagen, was de zesde leg cruciaal.

Net nadat Van gerwen de pas 18-jarige Brit had gebroken, brak Littler meteen terug naar 4-2, nadat de Nederlander vijf kansen om op 3-3 te komen had laten liggen. Daarna pakte "The Nuke' ook de volgende twee legs en daarmee de partij.

De zesde speelronde is op donderdag 13 maart in de Motorpoint Arena in Nottingham.