Ajax in achtste finales Europa League onderuit tegen Eintracht, blessure voor Pasveer

Eintracht, met oud-Ajacied Rasmus Kristensen en oud-PSV'er Mario Götze in de gelederen, had sowieso de overhand na de openingstreffer. Ajax kwam maar met moeite onder de druk van de Duitsers vandaan die de fysieke duels niet schuwden. Het tempo lag ook aardig hoog.

De Amsterdammers mochten van geluk spreken dat ze met Brobbey voorin een goede kapstok hadden die ondanks felle worstelpartijen met verdedigers Nnamdi Collins en Tuta knap de bal vasthield. De 23-jarige aanvaller gleed na fel doorjagen nog bijna met een blok een uittrap van Kevin Trapp in het doel.

Niet voor niets was Farioli vooraf zeer lovend over Eintracht, dat bezig is aan een uitstekend seizoen. De ploeg van trainer Dino Toppmöller deed zelfs even mee in de strijd om de tweede plaats in de Bundesliga, maar zakte ietwat terug na de winterstop.

Dat heeft alles te maken met het vertrek van Omar Marmoush in januari. De Egyptische spits maakte als de productiefste speler van Europa voor 75 miljoen euro een transfer naar Manchester City.

En ja, het verlies van 20 doelpunten en 14 assists laat zich natuurlijk voelen. Slechts een van de laatste zeven wedstrijden won Eintracht. Het kreeg bovendien twee oorwassingen tegen Bayern München en Bayer Leverkusen te verwerken.

Tegen Ajax liet het zien waarom het nog altijd derde staat in de Bundesliga. Het spel golfde op en neer, met veel ballen in de diepte, over en weer.

Brobbey rende zich rot, tot lichte kramp aan toe. Zo denderde hij nog alleen op doelman Trapp af, maar die kwam goed uit zijn doel. Na ruim een uur was de pijp leeg bij Brobbey en liet Farioli Steven Berghuis als hangende spits fungeren.