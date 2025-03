Hockeyers Bloemendaal revancheren zich voor pijnlijk verlies tegen hekkensluiter

De hockeyers van Bloemendaal hebben zich donderdagavond gerevancheerd voor de pijnlijke 4-3 thuisnederlaag tegen hekkensluiter SCHC afgelopen zondag. De koploper van de hoofdklasse was in het inhaalduel tegen Rotterdam met 3-2 te sterk voor de nummer vijf op de ranglijst, maar makkelijk ging dat niet.

Bloemendaal speelde in de eerste elf competitieduels één keer gelijk. Verder boekte het louter overwinningen, totdat het mis ging tegen notabene de ploeg die onderaan staat. Dat diende rechtgezet te worden ten koste van Rotterdam.

Toch keek de thuisploeg al snel tegen een 0-1 achterstand aan na een Rotterdams doelpunt van oudgediende Jeroen Hertzberger in de zevende minuut. Vlak voor rust bracht international Lucas Veen de stand weer evenwicht.

Rake strafcorner Miralles

Maar in de tweede helft moest Bloemendaal opnieuw in de achtervolging, nadat Pepijn van der Heijden uit een strafcorner Rotterdam in de 45ste minuut op 1-2 had gezet. Dat lukte de ploeg van coach Michel van den Heuvel toen de Brit Zachary Wallace in de 52ste minuut de 2-2 maakte.

Een minuut later zette de Spanjaard Marc Miralles uit een strafcorner Bloemendaal op een 3-2 voorsprong, die daarna in veilige haven werd geloodst.

Door de zege is het verschil met nummer twee Den Bosch na dertien speelronden nu vier punten. Amsterdam volgt op de derde plek met vijf punten minder dan Bloemendaal.