Tata Steel krijgt boete van 140.000 euro voor overtreden milieuregels

Tata Steel krijgt een boete van 140.000 euro voor het overtreden van de milieuregels in 2021 en 2022. Het staalbedrijf uit IJmuiden meldde twee incidenten te laat bij de Omgevingsdienst, waardoor die niet snel genoeg kon optreden.

Op 15 februari 2021 kwam bijna 36.000 kubieke meter kooksovengas vrij bij onderhoudswerkzaamheden in de sinterfabriek. Het lek werd in de ochtend ontdekt en had binnen 15 minuten gemeld moeten worden. Tata Steel deed dat pas laat in de avond.

De rechtbank verwijt het staalbedrijf dat het de nadruk legde op herstelmaatregelen. Ook deed Tata Steel te weinig om de sterke uitstoot van kooksovengas te voorkomen.

Afdekband weggewaaid

Een jaar later, op 31 januari 2022, waaide een afdekband van een filterinstallatie bij de kooksgasfabriek weg tijdens een storm. De afdekband kwam dubbelgebouwen terecht in een afzuigwagen. Ook dit voorval had binnen 15 minuten gemeld moeten worden bij de Omgevingsdienst, maar dat gebeurde bijna vijf uur later.

Het Openbaar Ministerie had een boete van 200.000 euro tegen het staalbedrijf geëist. De rechter oordeelde dat Tata 150.000 euro moet betalen, maar trok daar wel 10.000 euro van af omdat de overtredingen jaren geleden hebben plaatsgevonden.

Meldingsdiscipline verbeterd

Tata Steel heeft toegegeven dat er fouten zijn gemaakt en heeft erkend dat de uitstoot niet had mogen gebeuren, te laat werd opgemerkt of gemeld. Het bedrijf zegt dat de procedures zijn aangescherpt en de meldingsdiscipline is verbeterd.

Het OM gaat het vonnis bestuderen en zegt "niet ontevreden" te zijn met de uitspraak. Ook Tata wil de uitspraak nader bestuderen.

In 2023 kreeg Tata twee boetes van ruim 100.000 euro voor het overtreden van de milieuregels.