Gemengde estafetteploeg snelt naar Europese indoortitel in Apeldoorn

Nederland veroverde afgelopen zomer in Parijs de olympische titel op de gemengde estafette. Van de vier atleten die de finale in het Stade France liepen, kwam alleen Bol ook in Omnisport in Apeldoorn op de baan.

Lieke Klaver had al eerder aangegeven alleen de individuele 400 meter te lopen bij de EK-indoor. Ook olympisch kampioenen Isaya Klein Ikkink en Eugene Omalla richten zich op de 400 meter, waarvan de eerste ronde vrijdagochtend wordt afgewerkt.

Visser soepel naar halve finales

Op de 60 meter horden plaatste Nadine Visser zich eenvoudig voor de halve finales. Visser liep in de series de op één na snelste tijd en loopt vrijdag (vanaf 13.45 uur) voor een plek in de finale, die morgenavond op het programma staat. Maayke Tjin A-Lim strandde in de series.