Koopmeiners na zege op Spurs: 'Volgende week wel zuiverder zijn in de uitbraak'

Vooral in de eerste helft hadden de gasten uit de Premier League weinig in te brengen bij de nummer zes van de eredivisie. "We hadden de controle", merkt Peer Koopmeiners op. "Ons plan werkte goed. Je zag het vertrouwen groeien en zo speelden we naar kansen toe. Soms vanuit de omschakeling en soms vanuit gewoon heel goed voetbal."

"In de tweede helft kwamen zij wat meer, maar ook daar voelen wij ons comfortabel bij. We weten wat wij kunnen in de omschakeling en dat we heel stug zijn om doorheen te voetballen. We moeten volgende week wel iets zuiverder zijn als we uitbreken."

Want "we zijn er nog niet", beseft Poku. "Hopelijk spelen we dan net zo goed, misschien zelfs beter. Ik kijk ernaar uit."