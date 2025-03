EU-leiders zonder Hongarije akkoord over extra steun Oekraïne

Op de EU-top in Brussel zijn 26 van de 27 landen het eens geworden over extra steun voor Oekraïne. Het akkoord werd gesloten zonder Hongarije, bondgenoot van Rusland. Concrete bedragen werden nog niet genoemd.

De Hongaarse premier Orbán had vooraf al gedreigd niet akkoord te zullen gaan met extra steun voor Oekraïne en een slotverklaring met die strekking niet te zullen ondertekenen. De leiders van de andere landen probeerden hem te overtuigen, maar dat lukte niet.

Ook de Slowaakse premier Fico had vooraf bedenkingen geuit, omdat hij het Oekraïne kwalijk neemt dat het geen Russisch gas meer doorvoert. Fico sloot zich uiteindelijk wel aan bij de andere EU-leiders.

800 miljard euro voor defensie

Over versterking van de Europese defensie werden alle 27 landen het wel eens. Het gaat om het plan dat voorzitter Von der Leyen van de Europese Commissie dinsdag lanceerde. De komende vier jaar wordt er zeker 800 miljard euro voor vrijgemaakt.

De landen gaan ermee akkoord om de normale begrotingsregels buitenspel te zetten bij de extra investeringen in defensie. Dat is nodig omdat de toekomst van een vrij en soeverein Europa op het spel staat, schreef Von der Leyen deze week in een toelichting op haar pleidooi.

Zelensky tevreden

De Oekraïense president Zelensky was ook aanwezig op de ingelaste top in Brussel. Hij vroeg de aanwezigen onder meer om zich hard te maken voor een gedeeltelijk staakt-het-vuren tussen Rusland en Oekraïne. Frankrijk opperde dat onlangs.

Na afloop van de top reageerde hij tevreden. Op sociale media sprak hij van een "erg productieve dag" en sprak hij zijn dankbaarheid uit voor de steun van de EU-leiders.