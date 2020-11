Twente brengt spanning terug in Eredivisie Vrouwen: eerste nederlaag koploper Ajax

Ajax heeft tegen FC Twente de eerste nederlaag van het seizoen geleden in de Eredivisie Vrouwen. In Enschede ging de Amsterdamse koploper met 2-1 onderuit tegen de nummer drie van de ranglijst.

Rivkah op het Veld sprak vrijdag op de training met Ajax-trainer Danny Schenkel en jonge spits Nikita Tromp over de spanning in de Eredivsie Vrouwen en de ontwikkeling van de ploeg. Bekijk de video hieronder:

Door de nederlaag van Ajax is de spanning weer enigszins terug in de Eredivisie Vrouwen. De Amsterdamse ploeg verloor tot vandaag nog geen wedstrijd en ging met 21 punten uit 7 duels fier aan de leiding.

In de slotfase kreeg Ajax wel een paar kansjes op de gelijkmaker, maar Twente ging er uiteindelijk - net als vorige week in de topper tegen PSV - met de drie punten vandoor.

'Het is niet zo dat wij met twee vingers in de neus kampioen gaan worden' - NOS

"Het is niet zo dat wij, omdat we zeven wedstrijden gewonnen hebben en Sherida binnen is, nu even met twee vingers in de neus kampioen gaan worden. Dat denk ik absoluut niet", zei Schenkel twee dagen voor de wedstrijd tegen Twente.

PSV lachende derde

PSV staat tweede in de Eredivisie Vrouwen en is Ajax nu tot drie punten genaderd. De Eindhovense ploeg wist vrijdag in het spoor van de Amsterdamse koploper te blijven door met 2-1 te winnen bij hekkensluiter VV Alkmaar. FC Twente staat derde, op vijf punten van Ajax.