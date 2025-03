China wil meer buitenlandse investeringen, maar bedrijven zijn niet happig

Een dag na China's Volkscongres, de belangrijkste politieke vergadering van het jaar in het land, was het vandaag aan het ministerie van Handel en de Chinese centrale bank om de plannen voor de economie toe te lichten. Ook dit jaar noteert China een gewenst groeicijfer van rond de 5 procent. Een ambitieuze doelstelling voor het land dat kampt met economische problemen in binnen- en buitenland. Het meest recente voorbeeld hiervan zijn de importheffingen die de Verenigde Staten invoerden op Chinese goederen.

Om deze problemen het hoofd te bieden, heeft China onder andere meer investeringen nodig uit het buitenland. Maar dat lijkt geen gemakkelijke opgave te worden. Volgens het Chinese ministerie van Handel daalde het aantal gerealiseerde directe buitenlandse investeringen (DBI) in China vorig jaar met 27 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Een flinke daling voor het tweede jaar op rij.

Gevolgen voor groei en technologie

Dat China zich zorgen maakt over de daling van de gerealiseerde DBI is goed te begrijpen. Minder buitenlandse investeringen betekent minder geld voor industriële ontwikkeling, wat een directe invloed heeft op economische groei en werkgelegenheid. Dit is een pijnpunt. China heeft moeite met het scheppen van voldoende banen en ook aankomend jaar is de verwachting dat ruim 10 miljoen mensen van de universiteiten afstuderen.

Daarnaast kan een afname van DBI de technologische vooruitgang vertragen, aangezien buitenlandse bedrijven vaak nieuwe technologieën en kennis meebrengen. Op de persconferentie benadrukte de gouverneur van de Chinese centrale bank dan ook dat buitenlandse investeringen in technologische bedrijven sterk worden aangemoedigd.

Het is geen toeval dat hij expliciet de technologiesector noemde. China wil leidend zijn in de technologiesector om economische groei te versnellen, zelfvoorzienend te worden en zo z'n geopolitieke invloed te vergroten.