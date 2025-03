Zirkzee bezorgt United gelijkspel bij Real Sociedad

Een schuiver van Reece James vanaf een meter of 25 was Diant Ramaj, die in het seizoen 2023/2024 nog 31 keer bij Ajax onder de lat stond, te machtig: 0-1.

Even later had Viktor Claesson de pech dat zijn inzet via de binnenkant van de Engelse paal terug het veld in caramboleerde.

De gasten gingen effectiever met de spaarzame kansen om. Na Deens balverlies in de achterste linie schoot Enzo Fernandez hard de 0-2 binnen. Tien minuten voor tijd deed Kopenhagen nog wat terug via een kopbal van Gabriel Pereira, maar meer zat er niet in voor de thuisploeg.