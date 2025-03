Wat kan de Europese defensie-industrie en waar zitten de zwakke plekken?

Meer tanks, munitie en nucleaire afschrikking. Na decennialang leunen op de VS, is het voor Europa in korte tijd duidelijk geworden dat de eigen defensie-industrie een enorme slinger nodig heeft. Begin deze week presenteerde de Europese Commissie een investeringsplan van in totaal 800 miljard euro.

Of dat geld er komt, dat is nog de vraag, en daar wordt vandaag op de ingelaste EU-top in Brussel over gesproken. Maar de onderliggende boodschap is duidelijk: hoe dan ook moet er veel geld worden geïnvesteerd zodat Europa op het gebied van defensie meer op eigen benen kan staan.

Het kloppende hart

Als je de kaart van Europa erbij pakt, springen er twee landen uit die je als het kloppende hart kunt zien. Om te beginnen Duitsland. Het bedrijf Rheinmetall is daar een zeer belangrijke speler. Het bouwt onder meer tanks en logistieke voertuigen die gebruikt kunnen worden op het slagveld.

"Duitsland domineert op dit vlak in Europa", zegt defensie-specialist Dick Zandee van Instituut Clingendael. Rheinmetall heeft ook groot succes op de beurs: in een jaar tijd is het aandeel met ruim 170 procent gestegen. Met een beurswaarde van 50 miljard euro behoort het bedrijf tot de top vijftig van grootste bedrijven in de EU.

Waar Duitsland domineert op het land, domineert Frankrijk op zee. Het land is het andere deel van het kloppende hart. Dat komt door de Franse Naval Group, die onder meer onderzeeboten en vliegdekschepen bouwt. De Franse overheid is grootaandeelhouder in het bedrijf. "Ze zijn onvoorstelbaar sterk op zee", zegt Zandee. "Daarnaast zijn de Fransen een onafhankelijke kernmacht, daar hebben ze alle technologie voor."

