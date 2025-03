Nog een paar dagen lente, maar na het weekend is dat weer even voorbij

Het is de laatste dagen prachtig lenteweer en dat blijft het voorlopig ook nog wel. Maar na het weekeinde zakken de temperaturen weer wat in.

Tot en met zondag heerst de zon en liggen de maxima rond 18 graden. De nachten zijn nog wel fris, maar komen niet meer onder het vriespunt.

Dat het nu zo warm is, komt door een zuidelijke wind die warmte vanuit Spanje onze kant op blaast. Het is overigens niet alleen warmte die vanuit het zuiden onze kant op komt, maar ook Sahara-stof. Hierdoor zal de lucht niet meer zo mooi blauw zijn als de laatste dagen.

Vanaf dinsdag flink frisser

Maar lente is het voorlopig dus volop. In de loop van het weekeinde wordt de wind meer zuidoostelijk en maandag slaat de windrichting om naar noord. Dan zijn we de warme aanvoer kwijt.

En zoals dat wel vaker gaat in deze tijd van het jaar heeft dat meteen flinke gevolgen. Is het in het weekeinde dus nog 18 graden, dinsdag, woensdag en donderdag pakken de maxima zo'n 10 graden lager uit. In de nacht kan het dan zomaar weer een graadje vriezen.

Toch is het niet meteen kommer en kwel. Er is weliswaar wat meer bewolking en mogelijk valt er een keer een bui, maar er blijft ook zon.